Неизвестные дважды за ночь пытались сжечь дом в Петрозаводске

Возгорания произошли ночью 27 июня на улице Мурманской, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.13 пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Мурманская, 17.

Сгорели детская коляска и стена подъезда на площади 5 кв м.

В 5.49 в пожарную службу вновь поступил звонок от жильцов этого дома. На место выехали 8 спасателей. Сгорели два электрических щитка на первом и втором этажах на общей площади 2 кв м.

Предварительные причины пожаров – поджоги.

Никто не пострадал и не погиб.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее неизвестные едва не сожгли пятиэтажный дом в Петрозаводске на улице Зеленой.