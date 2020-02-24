Неизвестные обстреляли иномарку в центре Петрозаводска

Припаркованный у кафе кроссовер "Renault" обстреляли из пневматики.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Автомобиль был припаркован на улице Дзержинского, 16, напротив кафе Festo.

"Предположительно стреляли из пневматики. Разбито пассажирское переднее стекло, и два следа на задней двери от пуль...", - пишут в паблике ДТП ПТЗ.

Владельцы кроссовера просят откликнуться очевидцев происшествия или поделиться водителей видео с видеорегистратора.

Ранее под обстрел попали два троллейбуса в центре Петрозаводска.