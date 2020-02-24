Неизвестные обстреляли иномарку в центре Петрозаводска

Припаркованный у кафе кроссовер "Renault" обстреляли из пневматики.
Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Автомобиль был припаркован на улице Дзержинского, 16, напротив кафе Festo.
"Предположительно стреляли из пневматики. Разбито пассажирское переднее стекло, и два следа на задней двери от пуль...", - пишут в паблике ДТП ПТЗ.
Владельцы кроссовера просят откликнуться очевидцев происшествия или поделиться водителей видео с видеорегистратора.
Ранее под обстрел попали два троллейбуса в центре Петрозаводска.
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