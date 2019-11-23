Неизвестные поблагодарили Собянина за "похорошевший Петрозаводск" (ФОТОФАКТ)

В столице Карелии появилось граффити с благодарностью в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.

Надпись с комплиментом Собянину обнаружена в центре Петрозаводска.

"Как же Петрозаводск похорошел при Собянине", - гласит текст граффити на стене IT-парка ПетрГУ на проспекте Ленина.

Петрозаводское граффити является переработкой известного сетевого мема "Как похорошела Москва при Собянине", который появился в период активной предвыборной гонки за кресло мэра российской столицы.

Ранее в Петрозаводске появилось граффити-поздравление Владимиру Путину.