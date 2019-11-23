Неизвестные поблагодарили Собянина за "похорошевший Петрозаводск" (ФОТОФАКТ)

Новости по теме
Загрузка...
В столице Карелии появилось граффити с благодарностью в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.
Надпись с комплиментом Собянину обнаружена в центре Петрозаводска.
"Как же Петрозаводск похорошел при Собянине", - гласит текст граффити на стене IT-парка ПетрГУ на проспекте Ленина.
Петрозаводское граффити является переработкой известного сетевого мема "Как похорошела Москва при Собянине", который появился в период активной предвыборной гонки за кресло мэра российской столицы.
Ранее в Петрозаводске появилось граффити-поздравление Владимиру Путину.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
20.11.2019, 07:15
Аналитика
22.11.2019 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
22.11.2019 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
22.11.2019 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
22.11.2019 10:45
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии