Неизвестные подожгли автомобиль в Петрозаводске

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Пожар произошел ночью 20 ноября на улице Машезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 2.12 на ул. Машезерской, 30А произошел пожар в автомобиле Ford Mondeo.
В результате повреждены моторный отсек и салон на общей площади 2 кв м.
Причина - поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее неизвестные подожгли хозпостройку в Петрозаводске.
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