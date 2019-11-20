Неизвестные подожгли автомобиль в Петрозаводске

Пожар произошел ночью 20 ноября на улице Машезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 2.12 на ул. Машезерской, 30А произошел пожар в автомобиле Ford Mondeo.

В результате повреждены моторный отсек и салон на общей площади 2 кв м.

Причина - поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее неизвестные подожгли хозпостройку в Петрозаводске.