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Новости. Общество
12:05, 15 Марта 2018

Неизвестные продают жителям Карелии "чудо-приборы" в 10 раз дороже их стоимости

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В Медвежьегорске неизвестные парень и девушка ходят по домам и предлагают очень дорогой озонатор.

В группе ВКонтакте появилась информация о том, что в Медвежьегорске неизвестные молодые люди собирают в подъездах жильцов и предлагают им купить "чудо-прибор, спасающий от всех болезней".

Вот что сообщают подписчики: "Друзья, в нашем доме (Горького 5Б) опять прошел лохотрон. Двое (девушка и молодой человек) представились сотрудниками некой фирмы (не запомнил название), даже показывают некое удостоверение и сертификат. Рекламируют некий прибор "озонатор", похожий на тот, что на картинке. Чудо-прибор, спасающий от всех болезней и т.д. Стоит якобы дорого (47000 руб.), но сегодня можно записаться на приобретение со скидкой. Далее собирают данные собравшихся и обходят квартиры для детализации сделки".

К сообщению приложены фотографии прибора, похожего на тот, что предлагают неизвестные продавцы. Воспользовавшись поиском в интернете, нетрудно выяснить, что подобный приборы стоят не 47, а 3-5 тысяч рублей.

"Не ведитесь на денный лохотрон, это развод. Такой прибор стоит в разы дешевле… Нормальная фирма не бегает по подъездами с желанием сбагрить товар", - предупреждают пользователи соцсети.

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