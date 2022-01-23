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Неизвестные собирают в Карелии через соцсети деньги на лечение якобы обгоревшего ребенка

Новости. Общество
14:23, 24 Января 2022
фото: © freepik

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В Костомукше был объявлен сбор средств на дорогостоящую операцию мальчику, родители которого якобы погибли на пожаре.

В официальном паблике Совета Костомукшского городского округа сегодня, 24 января, днем появилась срочная информация для всех подписчиков. В сообщении говорилось о том, что два дня назад случилась беда — у некоего Александр Андреевича при ночном пожаре погибли дочь и муж дочери. Спасти удалось только внука. Малыш получил ожоги  — 53 процента. Врачи сейчас борются за жизнь ребенка. Подписчикам официального паблика предлагали помочь убитому горем дедушке и перечислить деньги на счет Александра Андреевича. Средства нужны срочно на дорогостоящую операцию для обгоревшего малыша.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» не подтвердили информацию о пожаре с жертвами. Таких серьезных пожаров в этом году в регионе не было.

В Минздраве республики также не нашли маленького пациента, поступившего в учреждения здравоохранения с ожогами.

Пока наше издание выясняло, кому же нужна помощь, сообщения о сборе средств с официальной страницы Совета Костомукшского городского округа были удалены. Сколько средств успели перечислить жители Карелии «несчастному дедушке», неизвестно.

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