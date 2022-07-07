Неизвестные сообщили о минировании нескольких зданий в Медвежьегорске

В Карелии в силовые структуры поступила информация о том, что в Медвежьегорске заминированы несколько объектов.

Во вторник, 12 июля, неизвестные сообщили о минировании администрации, больницы и гостиницы в Медвежьегорске. ЧП произошло ориентировочно в 10-40. Информацию об этом «Столице на Онего» подтвердили два источника в силовых органах.

По имеющимся данным, неизвестные звонили с угрозами минирования в администрацию, ЦРБ и гостиницу. Затем представители этих объектов сообщали о ЧП в правоохранительные органы. Опасные предметы в зданиях обнаружены не были. Правоохранительные органы проводят проверку.