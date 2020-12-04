Неизвестные сорвали ветви с одной из новогодних елок, установленных на улицах Петрозаводска

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники сняли и побросали на земле все ветви с искусственной новогодней елки, установленной в петрозаводском микрорайоне Кукковка.

Об этом сообщили в администрации города.

Жертвой вандалов стала елка на детской площадке в сквере Кукковский Петух.

Она находится под видеонаблюдением, поэтому у правоохранительных органов есть возможность установить личности злоумышленников. Заявление в полицию уже направили.

В течение сегодняшнего дня повреждённую новогоднюю ель восстановят работники ООО "Карелстройуправление".

Всего в Петрозаводске к Новому году уже установили 13 елей в разных районах города.

"Повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от квалификации противоправного деяния", - добавили в мэрии.