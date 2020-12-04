Неизвестные сорвали ветви с одной из новогодних елок, установленных на улицах Петрозаводска

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники сняли и побросали на земле все ветви с искусственной новогодней елки, установленной в петрозаводском микрорайоне Кукковка.
Об этом сообщили в администрации города.
Жертвой вандалов стала елка на детской площадке в сквере Кукковский Петух.
Она находится под видеонаблюдением, поэтому у правоохранительных органов есть возможность установить личности злоумышленников. Заявление в полицию уже направили.
В течение сегодняшнего дня повреждённую новогоднюю ель восстановят работники ООО "Карелстройуправление".
Всего в Петрозаводске к Новому году уже установили 13 елей в разных районах города.
"Повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности, в зависимости от квалификации противоправного деяния", - добавили в мэрии.
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