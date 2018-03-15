Неизвестные списали у петрозаводчанки деньги со счета в банке

В полиции Петрозаводска зарегистрирован очередной случай телефонного мошенничества.

Инцидент произошел в понедельник. Как сообщили в карельском МВД, 55-летняя петрозаводчнка получила смс-уведомление о приостановлении действий по операциям с ее банковской картой.

"Обеспокоенная владелица счета позвонила по указанному в сообщении номеру, где ей ответил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что личный кабинет петрозаводчанки взломан, и в настоящее время мошенники переводят с ее карты денежные средства. Затем звонок якобы был переведен на службу поддержки для блокировки карты. Здесь с владелицей счета общалась девушка. Она попросила назвать номер карты и называть пароли, которые будут приходить в смс. Пенсионерка выполнила все указания. После этого ей сообщили, что карта заблокирована от атак аферистов, но вскоре вновь будет активна для финансовых операций, а все имеющиеся на счете денежные средства удалось сохранить", - рассказали в министерстве.

Закончив телефонный разговор, женщина узнала, что с ее счета списаны 14 тысяч рублей. По словам правоохранителей, это стало возможно благодаря "парольной" информации, которую она сообщила неизвестным.

По факту случившегося проводится проверка.

"Никогда не выполняйте указания, поступающие по телефону от неизвестных людей. В случае получения подобных сообщений необходимо обращаться в банк и лучше всего лично посетить финансовое учреждение", - напоминают в МВД.