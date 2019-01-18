Неизвестный автомобиль сбил школьника в Петрозаводске

На улице Московской автомобиль сбил подростка и скрылся с места ДТП, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг днем на улице Московской у дома № 15 неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 9-летнего школьника. Подросток получил травмы Назначено амбулаторное лечение. Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.