Неизвестный благотворитель принес петрозаводским бездомным большие пакеты с едой

В мэрии Петрозаводска рассказали о неизвестном благотворителе, который принес в отделение социальной адаптации для бездомных большие пакеты с продуктами.

"На минувшей неделе в отделение социальной адаптации лиц без определённого места жительства позвонил мужчина, и, не называя своего имени, пожелал оказать помощь бездомным людям. Неизвестный благотворитель поинтересовался, какие продукты ему следует закупить для подопечных, находящихся в отделении, и через пару часов привез большие пакеты с макаронами, тушенкой, крупами, мукой, сахарным песком, печеньем, конфетами. Он поблагодарил сотрудников учреждения за труд и попросил передать продукты тем, кто в них особо нуждается", - рассказали в городской администрации.

В мэрии напомнили, что помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, может каждый.

"Возможно, в вашем доме найдутся вещи, которые вам уже не требуются, но будут необходимы людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эти вещи будут приняты отделением социальной адаптации (ул. Кооперативная, д. 7-а). Можно оказывать содействие и продуктами", - отметили в мэрии.

Увидев на улице людей, которым нужна помощь, власти просят сообщить о них по телефону: 73-13-55, чтобы специалисты им помогли.