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Неизвестный мужчина обокрал автозаправку в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Криминал
16:24, 26 Февраля 2020
фото: © кадр из видео
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Полиция разыскивает подозреваемого в краже денег мужчину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило обращение от оператора автозаправочной станции.

Мужчина под предлогом размена денежных купюр, похитил 15 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ведется поиск подозреваемого.

Злоумышленник может находиться как на территории Петрозаводска, так и других районов Карелии.

Информацию о личности или местонахождении разыскиваемого просим сообщать по телефонам: +7(8142) 73-90-22, 57-96-16 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.

Ранее голодные жители Петербурга дважды обокрали автозаправку в Карелии.

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Комментарии

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Писарев
2020-02-26 17:14:46
Ломщику крепкие нервы надо иметь, самое сложное не бежать сразу после ломки. Чисто психологически проще грабить - пушку в лоб, деньги на бочку, все просто и понятно.
Козьма
2020-02-26 16:27:03
Похож почему то на единороса .
Гость
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