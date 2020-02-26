Неизвестный мужчина обокрал автозаправку в Карелии (ВИДЕО)

Полиция разыскивает подозреваемого в краже денег мужчину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило обращение от оператора автозаправочной станции.



Мужчина под предлогом размена денежных купюр, похитил 15 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска ведется поиск подозреваемого.

Злоумышленник может находиться как на территории Петрозаводска, так и других районов Карелии.

Информацию о личности или местонахождении разыскиваемого просим сообщать по телефонам: +7(8142) 73-90-22, 57-96-16 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.

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