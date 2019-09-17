Голодные жители Петербурга дважды обокрали автозаправку в Карелии

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В полицию Беломорского района обратились работники автозаправки с заявлением о краже продуктов, сообщили в МВД Карелии.
В ходе просмотра записи камер видеонаблюдения работники заправки обнаружили хищение продуктов. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.
По версии следствия, подозреваемые 34 и 33–летний жители Санкт-Петербурга ехали в Мурманск, а по пути заехали в автозаправочный комплекс, где и украли еду. Один из них в руках держал рюкзак, а другой незаметно складывал туда продукты. Возвращаясь обратно, мужчины вновь обокрали автозаправку.
Возбуждены уголовные дела.
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