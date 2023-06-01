Неизвестный получил доступ к счету жителя Карелии и опустошил его

В Прионежском районе полиция расследует случай мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 53-летнего жителя одного из сел, лишившегося денег.

Накануне мужчине позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил жителю Карелии, что от его имени поступила заявка на оформление кредита.

Мужчина попросил отменить заявку. Тогда незнакомец посоветовал ему установить на телефон специальное приложение, а затем стал диктовать, куда нажимать. Житель Прионежья невольно обеспечил незнакомцу удаленный доступ к своему счету.

После этого со счета мужчины пропали 55 тысяч рублей, а «банкир» потерял интерес к разговору и пропал.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.