Неизвестный сообщил о заминированной машине у детского сада в Петрозаводске (СРОЧНО)

Все оперативные службы столицы Карелии сегодня в полдень были подняты по тревоге из-за сообщения о бомбе рядом с детским садом в Петрозаводске.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня около 12.00 одному из работников детского сада на улице Жуковского,18 поступило сообщение, что рядом с детским учреждением находится заминированный автомобиль.

Работник детсада передал информацию о бомбе в МВД Карелии.

Все оперативные службы столицы Карелии были подняты по тревоге. На месте вызова работали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорая помощь.

В правоохранительных органах подтвердили поступление информации о взрывном устройстве у детского сада, а также сообщили, что сообщение оказалось ложным.

Проводится проверка.