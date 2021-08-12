В Карелии неизвестный водитель перевернулся на ВАЗе и сбежал — есть пострадавшая

Жительница Москвы получила травмы в результате аварии в Сегежском районе.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сегежском районе на 13 километре автодороги «Кола» — Уросозеро — Попов Порог неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ (Нива) съехал в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. ДТП произошло 16 августа в 15.45.

В результате аварии оказалась травмирована пассажирка автомобиля — 49-летняя жительница Москвы. Водитель ВАЗа покинул место происшествия.

Ранее стало известно о другой аварии с участием Нивы. Пожилой водитель отечественного внедорожника пострадал в ДТП в Лахденпохском районе.