Неконтролируемая мотособака привела жителя Карелии в суд

В Кеми местный житель обратился в суд с требованием возместить ущерб от ДТП с мотобуксировщиком, сообщили в местном городском суде.

Житель Кеми заявил, что его автомобиль получил повреждения после того, как в него въехал мотобуксировщик, оставленный владельцем без присмотра.

На момент ДТП мотобуксировщик не был застрахован, поэтому житель Кеми потребовал возместить стоимость ремонта автомобиля и судебные расходы.

Обстоятельства ДТП были подтверждены материалами дела и объяснениями водителей. Вина водителя мотособаки в совершении ДТП была подтверждена представленными документами и не оспаривалась обвиняемым. Водитель лишь не согласился с размером материального ущерба.

Поскольку ДТП и ущерб был доказан, и не был опровергнут обвиняемым, суд обязал владельца мотособаки выплатить местному жителю компенсацию за причиненный вред.