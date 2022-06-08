Неконтролируемая мотособака привела жителя Карелии в суд

В Кеми местный житель обратился в суд с требованием возместить ущерб от ДТП с мотобуксировщиком, сообщили в местном городском суде.
Житель Кеми заявил, что его автомобиль получил повреждения после того, как в него въехал мотобуксировщик, оставленный владельцем без присмотра.
На момент ДТП мотобуксировщик не был застрахован, поэтому житель Кеми потребовал возместить стоимость ремонта автомобиля и судебные расходы.
Обстоятельства ДТП были подтверждены материалами дела и объяснениями водителей. Вина водителя мотособаки в совершении ДТП была подтверждена представленными документами и не оспаривалась обвиняемым. Водитель лишь не согласился с размером материального ущерба.
Поскольку ДТП и ущерб был доказан, и не был опровергнут обвиняемым, суд обязал владельца мотособаки выплатить местному жителю компенсацию за причиненный вред.
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