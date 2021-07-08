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Некоторым россиянам предложили снизить пенсионный возраст

Новости. Общество
20:30, 08 Июля 2021
фото: © РИА Новости. Павел Лисицын

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка предложила снизить пенсионный возраст бабушкам, ухаживающим за детьми.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что бабушкам, ухаживающим за детьми в семье, надо снизить возраст выхода на пенсию и сохранять трудовой стаж. Об этом пишет ТАСС.

«Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно», — сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства.

По ее словам, в России также необходимо разработать программу пенсионных декретных.

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