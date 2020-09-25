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Нелегальная фирма мыла и перепродавала использованные презервативы

Новости. Общество
23:30, 25 Сентября 2020
фото: Daily Mail
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Полиция во Вьетнаме накрыла нелегальную фирму, которая мыла и перепродавала использованные презервативы.

Всего с "производства" было изъято 324 тысяч единиц продукции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный новостной сайт VN Explorer.

Работникам было поручено сначала обрабатывать презервативы, а затем восстанавливать их форму с помощью деревянных фаллоимитаторов. Впоследствии изделия упаковывали и отправляли на продажу.

Полиция арестовала хозяйку предприятия, 33-летнюю вьетнамку. Та заявила, что раз в месяц ей привозил использованные презервативы неизвестный мужчина. Неизвестно, сколько презервативов обработала фирма за время своего существования. По предварительным данным, продукцию реализовывали в отелях и ларьках недалеко от склада.

Всего правоохранители конфисковали 360 килограммов изделий. Несмотря на то, что они служат уликами, презервативы уничтожат, потому что они классифицируются как опасные медицинские отходы.

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