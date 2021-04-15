Нелегального перевозчика на старом микроавтобусе задержали на выезде из Петрозаводска

Водитель незаконно перевозил пассажиров по маршруту «Петрозаводск - Пудож», сообщили в Минтрансе Карелии.

Незарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя водитель, незаконно перевозивший пассажиров по маршруту «Петрозаводск - Пудож», выявлен во время совместного рейда, проведенного специалистами Минтранса республики и сотрудниками Госавтоинспекции Карелии.

Нелегальная маршрутка выехала от петрозаводского железнодорожного вокзала почти в то же время, что и рейсовый автобус, при этом говорить о безопасности ее пассажиров весьма проблематично, так как перевозка пассажиров по междугороднему маршруту выполнялась на старом микроавтобусе.

Пользуясь случаем, специалисты в очередной раз напомнили, что услуги нелегальных перевозчиков зачастую представляют смертельную опасность. Как показывает практика, организаторы «теневых» перевозок ради экономии в первую очередь пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств. Кроме этого, нелегалы не обеспечивают обязательного страхования гражданской ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.

Рейды, направленные на пресечение незаконного транспортного бизнеса, будут продолжены.