Горящий пассажирский автобус потушили в Матросах

Автобус с пассажирами следовал из Петрозаводска в Святозеро.

Пожарные Пряжинского района оперативно ликвидировали возгорание автобуса в посёлке Матросы. Пострадавших нет, сообщил Олег Поляков, председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.



По информации Олега Полякова, пожар произошел сегодня в 14:48. Об этом сообщили на пульт диспетчера жители поселка Матросы.

«Рейсовый автобус следовал по маршруту город Петрозаводск — село Святозеро. Во время движения в посёлке Матросы Пряжинского района водитель остановил автобус из-за неисправности — из моторного отсека появился дым. Пассажиры были оперативно эвакуированы из автобуса, никто не пострадал», — сообщил Олег Поляков.

По его словам, пожарные прибыли на место в 14:53 и потушили возгорание, провели проливку транспортного средства. К 15:06 пожар полностью ликвидировали. На месте работали четыре человека из личного состава и две автоцистерны.

По информации Минтранса Карелии, автобус с пассажирами следовал из Петрозаводска в Святозеро. Водитель остановил его в Матросах, когда заметил дым из моторного отсека. Всех людей вовремя эвакуировали, никто не пострадал.



«Благодарим пожарных, которые оперативно прибыли на место и потушили огонь. Пассажиры будут доставлены до мест назначения другим автобусом», — сказали в Минтрансе Карелии.

Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.

Ранее местные жители засняли на видео, как горит автобус в поселке Матросы. Пламя поднималось высоко в небо.