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Новости. Общество
18:26, 02 Марта 2018

Нелидов прокомментировал приговор суда

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Экс-глава Карелии и бывший директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов высказался в зале суда после оглашения приговора.

В пятницу Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова за взятки.

"Ваша честь, я очень надеюсь, что у вас в душе хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы уголовного дела нельзя прийти к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой", - сказал Нелидов.

"У меня на душе все хорошо", - ответил ему судья Дмитрий Хромых.

Проанализировав все обстоятельства дела, по словам судьи, он пришел к выводу, что полученные Нелидовым деньги - именно взятка.

"С таким правосудием у нас в республике нет будущего. Так нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Нелидов, обращаясь к журналистам.

"Видимо, нам всем скоро будет очень трудно", - добавил Андрей Нелидов, когда его вывели в наручниках из зала суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-03-02 20:24:38
И от комментария его все расплакались,судья отменил приговор.Кормилец ты наш...
баян
2018-03-02 19:50:52
это вы называете инвестиции, а в народе это взятка и еще при исполнении служебного положении И хватит об этих людях говорить много чести
однозначно
2018-03-02 19:16:20
Когда сбреют усы и повесят табличку на шконку, ему станет гораздо лучше на душе.
alsu
2018-03-02 20:45:33
однозначно, Вам не кажется, что у нас с правосудием что-то не в порядке? Алиханова 3 года мурыжили в СИЗО без предъявления обвинения. Теперь этого пожилого, больного (очень виновного, представляющего общественную опасность?) человека на 8 лет строгого режима?! Отправили на смерть?
опришник
2018-03-02 22:47:47
alsu, вы по ошибке поставили "???". в 66 лет человек становится только мудрее и все меньше делает глупостей. И до Алиханова ему очень далеко, Девлетхан - мужчина!
Гость
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