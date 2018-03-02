Нелидов прокомментировал приговор суда

Экс-глава Карелии и бывший директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов высказался в зале суда после оглашения приговора.

В пятницу Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова за взятки.

"Ваша честь, я очень надеюсь, что у вас в душе хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы уголовного дела нельзя прийти к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой", - сказал Нелидов.

"У меня на душе все хорошо", - ответил ему судья Дмитрий Хромых.

Проанализировав все обстоятельства дела, по словам судьи, он пришел к выводу, что полученные Нелидовым деньги - именно взятка.

"С таким правосудием у нас в республике нет будущего. Так нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Нелидов, обращаясь к журналистам.

"Видимо, нам всем скоро будет очень трудно", - добавил Андрей Нелидов, когда его вывели в наручниках из зала суда.