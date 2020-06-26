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"Нельзя оправдать это какими-то неурожаями"

Новости. Экономика
11:08, 27 Июня 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC
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Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента. Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Управляющий директор компании "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов считает, что кризис "Русбиоальянса" был вызван серией грубых ошибок менеджмента. Компания Самохвалова и "Русбиоальянс" являются прямыми конкурентами на рынке сбора и переработки ягод.

"Ошибка накладывается на ошибку. И нельзя оправдать это какими-то неурожаями", – заключил представитель компании "Ягоды Карелии".

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-27 12:50:05
Юлмарт развалился примерно по такой же причине. Жаба задушила выплатить реальную долю акционеру, пожелавшему покинуть компанию.
новый
2020-06-27 11:47:13
Глубоко пофиг. Не интересуют ихние проблемы.
Гость
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