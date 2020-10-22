Житель Санкт-Петербурга дал взятку начальнику ГИБДД в районе Карелии и попал под суд

Петербуржец дал взятку в 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД по Кемскому району - и был задержан, сообщили в МВД по Карелии.

Суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга в даче взятки после того, как тот передал 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД по Кемскому району, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже рассмотрены в суде.

Суд приговорил взяткодатекля к 4 годам лишения свободы условно.