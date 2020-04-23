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"Немного хитрят": предприниматель оценил господдержку бизнеса в Карелии на фоне эпидемии

Новости. Экономика
08:46, 24 Апреля 2020
фото: pixabay
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Заявление Минэкономразвития Карелии о высокой доле одобренных банками заявок на кредитные каникулы бизнесу, вызывают сомнения у предпринимателей.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" представитель инициативной группы предпринимателей Роман Гольцев.

Он прокомментировал сообщение министерства о том, что Сбербанк и ВТБ приняли положительные решения по большинству заявлений карельских предпринимателей, которые просили предоставить им отсрочки по уплате кредитов и беспроцентные займы на выплату зарплаты сотрудникам.

 

"Сейчас чиновники пытаются показать, что работа проделанная дает свои плоды, но в реальности показатели практически нулевые", - сказал Гольцев.

Что дает ему основания так говорить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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