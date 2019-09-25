Ненаказуемый порог за превышения скорости хотят снизить до 10 км/ч

В ГИБДД и Госдуме активно обсуждают отмену "бесплатных 20 км/ч".

Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого "нештрафуемого порога" будет вынесен на обсуждение законодателей, пишет auto.mail.

В целом же в министерстве поддерживают идею о снижении ненаказуемого порога за превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом в эфире "Авторадио" заявил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

"МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч", — заявил он.

По его словам, новая норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года.

Впрочем, представитель ГИБДД оговорился, что пока трудно судить, насколько эта норма будет реализована в будущем.

Ранее отмену "нештрафуемого" порога в 20 км/ч уже поддержал начальник ГИБДД Михаил Черников, МВД и Минтранс. В ГИБДД считают, что условия для снижения порога могут сложиться через год-два. Штраф за такое нарушение может составить 500 рублей.

В свою очередь, в Госдуме рекомендовали не снижать существующий порог превышения скорости. В частности, правительству советовали для начала провести "ревизию улично-дорожной сети".

"Позиция комитетов (думских — прим.) такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные “кормушки” и только потом будем обсуждать эту тему", — говорил депутат Вячеслав Лысаков.