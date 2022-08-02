Ненависть к полицейскому привела 56-летнего жителя Карелии на нары

В Костомукше арестовали местного жителя, который обматерил и ударил по лицу полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, в один из дней июля 56-летний житель Костомукши на улице в городе увидел ранее знакомого сотрудника полиции, к которому испытывал личные неприязненные отношения в связи его работой.
Подойдя к припаркованному автомобилю полицейского, мужчина открыл водительскую дверь и в грубой форме оскорбил полицейского.
Оскорбленный страж порядка решил задержать костомукшанина за неподобающее поведение. Во время задержания в присутствии посторонних 56-летний нарушитель этических норм ударил полицейского рукой по лицу, а также публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
В настоящее время агрессивного жителя Карелии арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.
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