Необдуманный поступок грозит обернуться для петрозаводчанки 5 годами колонии

В полицию обратился 35-летний горожанин и заявил о краже смартфона, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб превысил 18 тысяч рублей.

Установлено, что петрозаводчанин пригласил в гости 30-летнюю знакомую, которая и оказалась причастна к хищению. Женщина вернула телефон владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Необдуманный поступок грозит обернуться для петрозаводчанки максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии мужчина перепутал в магазине аппарат для считывания штрихкода с крутым гаджетом и украл.