Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Необычное небесное явление запечатлел видеорегистратор очевидца недалеко от Кондопоги.

По свидетельству очевидцев, небесное явление они запечатлели в воскресенье, 7 февраля в 07.44.

"Мы подъезжали к Кондопоге со стороны трассы "Кола". Внезапно небосвод озарился светящейся "точкой" зеленоватого цвета, которая двигалась по прямолинейной траектории, с северо-запада на юго-восток, падая в сторону земной поверхности.

Явление длилось буквально пару секунд. Звуковых эффектов не было. Очень красивое зрелище! Время на регистраторе сбито, примерно было 07:44", - рассказала порталу ДТП Петрозаводска и Карелии очевидец Валерия.