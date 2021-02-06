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Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:40, 07 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Необычное небесное явление запечатлел видеорегистратор очевидца недалеко от Кондопоги.

По свидетельству очевидцев, небесное явление они запечатлели в воскресенье, 7 февраля в 07.44.

"Мы подъезжали к Кондопоге со стороны трассы "Кола". Внезапно небосвод озарился светящейся "точкой" зеленоватого цвета, которая двигалась по прямолинейной траектории, с северо-запада на юго-восток, падая в сторону земной поверхности.

Явление длилось буквально пару секунд. Звуковых эффектов не было. Очень красивое зрелище! Время на регистраторе сбито, примерно было 07:44", - рассказала порталу ДТП Петрозаводска и Карелии очевидец Валерия.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-07 19:25:42
оно летело? дык да! шо такое видно? дык нет.... Значит НЛО :) фаербол полетел совершать палеоконтакт :)
песеньку вспомнил группы Тараканы:
Я видел НЛО! О-о!
Мне башню сорвало! О-о!
:) :) :)
Обожаю сказки за инопланетян :)
Гость
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