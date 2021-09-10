Неопознанный объект стал причиной аварии на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нелепое столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

На пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске сегодня, 13 сентября, в 14.28 столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Оба автомобиля двигались в одном направлении по проспекту Александра Невского в сторону Комсомольского проспекта, когда водитель первой машины увидел неожиданное препятствие на дороге и резко остановил автомобиль. Машина второго участника аварии врезалась в него сзади. Судя по всему, в ДТП никто не пострадал.

Ранее утром 13 сентября в столице Карелии пожилая женщина попала под машину.