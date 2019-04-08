Неплательщик штрафов позарился в Петрозаводске на дорогой виски

Петрозаводчанин, неоднократно похищавший продукцию из торговых заведений, задержан сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии Карелии.

Наряд Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в минувшую субботу, 6 апреля, выезжал на вызов тревожной сигнализации в один из гипермаркетов города.

Там за попытку вынести бутылку импортного виски стоимостью две тысячи рублей был задержан 31-летний гражданин. При проверке выяснилось, что он числится в розыске за аналогичное правонарушение. Также на совести гражданина два неоплаченных штрафа.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.