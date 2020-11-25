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"Непосредственно Каха!": фильм от популярных блогеров бьёт все рекорды

Новости. Экономика
10:00, 26 Ноября 2020
фото: © ТРЦ "Тетрис"
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Удалось ли российским YouTube-блогерам создать веселую комедию?

Каждую неделю в кинотеатрах выходит несколько новых фильмов. Среди них российская комедия "Непосредственно Каха!" от режиссера Виктора Шамирова, известный многим по сериалу "Вне игры" и трогательной драме "Со мною вот что происходит". 

Кинолента уверенно набирает обороты и захватывает российский прокат, собрав за минувшие выходные 92 миллиона рублей. Авторами идеи и актёрами по совместительству стали комики с YouTube-канала KTV Каха (Артем Карокозян) и Серго (Артем Калайджян).

Многих зрителей распирает любопытство: удалось ли блогерам создать нечто большее, чем привычные скетчи? Мы решили посмотреть этот фильм в кинотеатре Мираж в ТРЦ "Тетрис" и ответить на этот вопрос.

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