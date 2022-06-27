Непристегнутый велосипед привлек внимание рецидивиста из Петрозаводска

В Петрозаводске мужчина угнал велосипед и продал его в три раза дешевле реальной стоимости, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли велосипед стоимостью более шести тысяч рублей. Местный житель хранил его в подъезде, не пристегивая.

Просмотрев записи видеокамер, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.

Подозреваемый признался, что зашел в чужой подъезд и приметил оставленный без присмотра велосипед. Он уехал на нем, а потом продал за две тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.