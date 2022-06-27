Непристегнутый велосипед привлек внимание рецидивиста из Петрозаводска

В Петрозаводске мужчина угнал велосипед и продал его в три раза дешевле реальной стоимости, сообщили в МВД Карелии.
В отделение полиции Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли велосипед стоимостью более шести тысяч рублей. Местный житель хранил его в подъезде, не пристегивая.
Просмотрев записи видеокамер, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.
Подозреваемый признался, что зашел в чужой подъезд и приметил оставленный без присмотра велосипед. Он уехал на нем, а потом продал за две тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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