Непрофессиональный водитель "Газели" снес колонку в поселке Карелии и потерял работу

В Пудоже молодой человек без разрешения сел за руль "Газели" и совершил ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 27 марта, в 14.10 в Пудоже сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем "ГАЗ" 26-летнего водителя, жителя поселка Пяльма, который на своём автомобиле повредил колонку для воды и скрылся с места ДТП.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела:

- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления данным транспортным средством. Здесь предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб)

- за оставление места ДТП. Предусмотрено лишение права управления на срок от 1 до 1.5 лет или административный арест до 15 суток.

Решение о наказании примет суд.