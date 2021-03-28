Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Специалист разрушила главный миф о пользе молока 2
28.03.2021 19:40
Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице 14
28.03.2021 16:47
Завершается строительство самой большой школы в Карелии 3
28.03.2021 12:01
Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году
28.03.2021 20:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой 3
28.03.2021 21:40
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 4
28.03.2021 14:30
Россиян ждет "персиковое" лето 5
28.03.2021 18:40
Путин назвал возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России 24
28.03.2021 15:22

Непрофессиональный водитель "Газели" снес колонку в поселке Карелии и потерял работу

Новости. Происшествия
09:58, 29 Марта 2021
фото: © Госавтоинспекция г. Пудож
Загрузка...

В Пудоже молодой человек без разрешения сел за руль "Газели" и совершил ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 27 марта, в 14.10 в Пудоже сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем "ГАЗ" 26-летнего водителя, жителя поселка Пяльма, который на своём автомобиле повредил колонку для воды и скрылся с места ДТП.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела:
- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления данным транспортным средством. Здесь предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб)
- за оставление места ДТП. Предусмотрено лишение права управления на срок от 1 до 1.5 лет или административный арест до 15 суток.

Решение о наказании примет суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-29 10:06:19
Это не штраф. Где принудительные работы?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

28.03.2021 14:30
Обществоведение
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 4
Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
26.03.2021 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 22
25.03.2021 09:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»