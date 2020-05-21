"Непросыхающая" жительница Петрозаводска лишилась связи и ТВ

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16:28, 22 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию с заявлением о краже обратилась 45-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Из ее квартиры украли мобильный телефон и телевизор. Ущерб составил 18,5 тысячи рублей.

Оперативникам женщина рассказала, что у магазина познакомилась с мужчиной. Знакомство решили продолжить в квартире петрозаводчанки, где собралась большая компания. В течение нескольких дней они распивали спиртное. Поэтому отсутствие одного из гостей, а вместе с ним телевизора и телефона заметили не сразу.

Полицейские установили подозреваемого, 45-летнего мужчину. Краденое злоумышленник продал прохожим, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мстительный житель юга России приехал в Петрозаводск и обокрал друга.

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