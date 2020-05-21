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Мстительный житель юга России приехал в Петрозаводск и обокрал друга

Новости. Криминал
12:50, 22 Мая 2020
фото: © Анастасия Осипова / ИТАР-ТАСС
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В полицию с заявлением о краже обратился 22-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Из квартиры петрозаводчанина  украли три ноутбука и несколько мобильных телефонов общей стоимостью 60 тысяч рублей. Такая же сумма пропала и со счета электронного кошелька.

Полицейские не обнаружили следов взлома, замок был открыт ключом. 

К краже оказался причастен 30-летний знакомый потерпевшего по работе, проживающий в Краснодарском крае. Мужчина неоднократно давал товарищу ключи от квартиры, когда тот приезжал на вахту.

Злоумышленник сообщил, что совершил кражу из мести. Он специально приехал в Карелию и проник в квартиру друга. Пароль от  электронного кошелька он нашел в ноутбуке.

Ведется следствие.

Ранее опасных рецидивистов осудили за серию краж в районе Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гостья
2020-05-22 13:35:40
Еще один, считающий, что он право имеющий мстить, казнить, грабить! Логика просто зашкаливает у таких утырков. Хорошо, что нашли его и доказали его вину. Срочно наказать, ибо нефиг
новый
2020-05-22 13:15:36
Мстюн. Зачем нам знать ихние овнотерки ?
Гостья
2020-05-22 13:39:13
новый, Месть – удел слабых и ограниченных людей
новый
2020-05-22 14:05:55
Гостья, не понял. Зачем мне это говоришь ?
кир
2020-05-22 13:15:32
Не понял. Ему ключи от квартиры, где ноутбуки лежат, а он - из мести. Огласите весь список, пожалуйста.(с)
Гость
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