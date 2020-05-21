Мстительный житель юга России приехал в Петрозаводск и обокрал друга

В полицию с заявлением о краже обратился 22-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Из квартиры петрозаводчанина украли три ноутбука и несколько мобильных телефонов общей стоимостью 60 тысяч рублей. Такая же сумма пропала и со счета электронного кошелька.

Полицейские не обнаружили следов взлома, замок был открыт ключом.

К краже оказался причастен 30-летний знакомый потерпевшего по работе, проживающий в Краснодарском крае. Мужчина неоднократно давал товарищу ключи от квартиры, когда тот приезжал на вахту.

Злоумышленник сообщил, что совершил кражу из мести. Он специально приехал в Карелию и проник в квартиру друга. Пароль от электронного кошелька он нашел в ноутбуке.

Ведется следствие.

Ранее опасных рецидивистов осудили за серию краж в районе Карелии.