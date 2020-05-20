Опасных рецидивистов осудили за серию краж в районе Карелии

Мужчины совершили серию краж в Олонецком районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Безработные петрозаводчанин и олончанин, ранее многократно судимые, в июне 2019 совершили серию краж на территории Олонецкого района.

Кражи были совершены из дачных домов, бань и иных помещений, расположенных в деревнях Сяндеба и Гушкала.



Злоумышленники воровали садовую технику и инвентарь, банную утварь и продукты питания.



Общий ущерб превысил 170 тысяч рублей.

Суд назначил жителям Карелии реальные сроки в исправительной колонии строгого режима.

Ранее двое подростков в Карелии попались на серии краж из гаражей.