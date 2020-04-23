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Двое подростков в Карелии попались на серии краж из гаражей

Новости. Криминал
11:42, 24 Апреля 2020
фото: © РИА/Александр Кряжев
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В полицию Сегежского района в конце марта и начале апреля поступило несколько одинаковых заявлений от жителей города, сообщили в МВД Карелии.

Владельцы гаражных боксов рассказали о кражах и повреждениях построек. Среди похищенного имущества значились бензопилы, тепловые пушки, дизельные генераторы, канистры с бензином, аккумуляторы и другое ценное имущество.

Сотрудники уголовного розыска Сегежи установили, что к совершению краж причастны двое несовершеннолетних жителей города.

По версии следствия, молодые люди присматривали гаражные боксы, которые располагались в отдалении, проламывали крыши, проникали внутрь и похищали ценное имущество. Далее они переносили вещи в лес и прятали. Через некоторое время с помощью знакомого, у которого был автомобиль, они вывозили его в город и пытались продать.

Большая часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое подростков в Петрозаводске попались на краже аккумуляторов.

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