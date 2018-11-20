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Новости. Общество
21:05, 20 Ноября 2018
фото: Pixabay

Неработающих россиян предложили штрафовать

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В Госдуме предложили заставить безработных россиян уплачивать взносы на ОМС и в Пенсионный фонд.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов разработал законопроект, который предлагает обязать неработающих россиян самим уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Неплательщиков, по мнению автора инициативы, нужно штрафовать.

Указанные взносы за трудоустроенных граждан уплачивает работодатель. В совокупности, как пишет "Российская газета", они составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсию, выплаты по болезни, беременности и уходу за ребенком. Если подробнее, работодатель платит за каждого работника 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и еще 2,9% — в Фонд социального страхования.

По словам Вострецова, около 18 млн россиян трудоспособного возраста официально нигде не работают, при этом указанные выше социальные гарантии от государства получают полностью. В качестве примера парламентарий привел данные Счетной палаты, по которым регионы перечисляют в территориальные Фонды ОМС за неработающее население около 600-650 млрд рублей. Аналогичным образом ситуация обстоит и с пенсиями.

В связи с этим депутат предлагает неработающим гражданам самим уплачивать все страховые взносы, которые можно рассчитывать из минимального размера оплаты труда. Такая практика, как рассчитывает автор документа, может принести в бюджеты фондов больше 734 миллиардов рублей. Обязанность не будет распространяться на людей, получающих пособие по безработице, социальную и пенсию по старости, а также инвалидов, несовершеннолетних и студентов. В случае уклонения от уплаты Вострецов предлагает штрафовать как за уклонение от уплаты налогов.

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