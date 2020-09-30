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Нерадивый арендатор в Карелии лишился земельного участка, который не использовался по назначению

Новости. Общество
17:20, 01 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко
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В Пряжинском районе арендатору отказали в праве собственности на земельный участок сельхозназначения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии обралось в Россельхознадзор по вопросу использования земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,6821 га. Участок, расположенный в Пряжинском районе, находится в аренде у жителя республики, претендующего на его получение в собственность.

Специалисты Россельхознадзора в ходе рейда установили, что земельный участок заброшен, сельхозработы на нем не ведутся. Он покрыт плотной травяной подстилкой из трав прошлых лет.  Сенокоса здесь в прошлом году не было. Поверх травяной подстилки растут сорняки: кипрей мохнатый, мятлик однолетний, плевел льняной. Арендатору земельного участка было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

В адрес Минимущества были направлены материалы обследования земельного участка. Изучив предоставленные данные, министерство отказало арендатору в праве собственности.

Не согласившись с этим решением, арендатор обратился в Петрозаводский городской суд, который в итоге отклонил исковое заявление. Земельный участок остался в собственности республики для предоставления в аренду эффективному собственнику.

Ранее жителя Карелии оштрафовали за заросшую крапивой пашню.

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