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Жителя Карелии оштрафовали за заросшую крапивой пашню

Новости. Общество
10:09, 01 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Прионежском районе собственник дал зарасти своему земельному участку, который относится к сельхозугодьям.

Как рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора, была проведена плановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1 га, расположенного в Прионежском районе. Земельный участок по виду сельскохозяйственных угодий относится к пашне.

Было установлено, что собственник участка не использует его по назначению в полном объеме. На 73% площади пашни обнаружена сорная растительность в виде крапивы и осоки. Часть участка заросло деревьями и кустарниками.

Отсутствие борьбы с дикорастущими растениями приводит к распространению сорных дикорастущих растений и древесно-кустарниковой растительности на другие территории и истощению плодородного слоя почвы, напомнили в ведомстве.

Собственник участка был оштрафован на 10 тысяч рублей. Ему выдано предписание устранить выявленные нарушения земельного законодательства до конца октября 2020 года.

Напомним, непривитые свиньи обошлись жителю Карелии в 500 рублей.

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