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Неравнодушные жители Петрозаводска собирают деньги на еду бездомным животным

Новости. Общество
13:42, 16 Мая 2020
фото: Группа помощи бездомным животным "Надежда"
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Оказавшимся в отлове собакам собирают деньги на мясо и молоко для щенков.

Группа помощи бездомным животным "Надежда" просит откликнуться на их просьбу помочь с покупкой еды для собак, оказавшихся в отлове.

"Друзья, помогите пожалуйста собрать денег на еду, на мясное в отлов. Закончилось всё мясное у отловышей. В этот раз нужно купить обрезь говяжью и головы. Покупаем 1-2 раза в неделю, собак прибавляется, еда нужна постоянно. Не все собаки едят сухой корм, хоть плачь.

Помогите набрать на кг 100, неизвестно сколько ещё будет карантин, и что будет впереди. Так же очень нужны банки-консервы. Щенкам - молочные продукты. Помогите, и так было тошно и тяжко, а сейчас вообще жесть какая-то".

О том, как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.

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