Неравнодушных горожан просят принести еду нуждающимся жителям Карелии

Стартовала благотворительная акция "Добрая корзина".

Всех желающих приглашают принять участие в весенней благотворительной акции по сбору продуктов питания с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства, сообщается в паблике Карельского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

Акция будет проходить в период с 1 марта по 1 апреля 2020 года.

Продуктовые наборы можно приносить по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.

Часы приема: 9.00-17.00.

Подробности можно узнать по телефону: 78-27-81.

Ранее в Петрозаводске прошла благотворительная акция "Добрый шкаф".