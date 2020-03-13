Неравнодушных горожан просят принести еду нуждающимся жителям Карелии

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Новости. Общество
18:00, 13 Марта 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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Стартовала благотворительная акция "Добрая корзина".

Всех желающих приглашают принять участие в весенней благотворительной акции по сбору продуктов питания с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определенного места жительства, сообщается в паблике Карельского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России".

Акция будет проходить в период с 1 марта по 1 апреля 2020 года.

Продуктовые наборы можно приносить по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9.

Часы приема: 9.00-17.00.

Подробности можно узнать по телефону: 78-27-81.

Ранее в Петрозаводске прошла благотворительная акция "Добрый шкаф".

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Комментарии

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бюджет
2020-03-13 20:38:53
КОРЗИНА!!! Посмотри КАК ЭТО есть в ФИНКЕ, США и ....Дурковать то хватит.
Гость
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