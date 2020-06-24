Неравнодушный гражданин забрал ключи у пьяного водителя у АЗС в Карелии

В полицию Сегежского района 23 июня поступило сообщение о нетрезвом водителе, сообщили в ГИБДД Сегежи.
Неравнодушный гражданин сообщил, что на 757 км автодороги "Санкт-Петербург-Мурманск" у АЗС им замечен водитель, по внешним признакам, находящийся в состоянии опьянения.
Чтобы избежать трагедии, мужчина забрал ключи от автомобиля.
Выяснилось, что житель поселка Идель Сегежского района сел за руль "ВАЗ-2112" пьяным и без прав.
Автомобиль перемещен на спецстоянку.
Нарушителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Карелии пьяный водитель на "буханке" протаранил дерево.
Комментарии