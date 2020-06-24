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Неравнодушный гражданин забрал ключи у пьяного водителя у АЗС в Карелии

Новости. Общество
09:02, 25 Июня 2020
фото: © ГИБДД Сегежи
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В полицию Сегежского района 23 июня поступило сообщение о нетрезвом водителе, сообщили в ГИБДД Сегежи.

Неравнодушный гражданин сообщил, что на 757 км автодороги "Санкт-Петербург-Мурманск" у АЗС им замечен водитель, по внешним признакам, находящийся в состоянии опьянения.

Чтобы избежать трагедии, мужчина забрал ключи от автомобиля.

Выяснилось, что житель поселка Идель Сегежского района сел за руль "ВАЗ-2112" пьяным и без прав.

Автомобиль перемещен на спецстоянку.

Нарушителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Карелии пьяный водитель на "буханке" протаранил дерево.

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