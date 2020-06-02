Нервный житель Карелии разбил межкомнатные двери в арендуемой квартире

В полицию поступило заявление от горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка заявила, что ее имущество было повреждено.

Молодая пара арендовала квартиру, расположенную в микрорайоне Перевалка. В один из дней произошла ссора. Испытывая сильное нервное напряжение, молодой человек стал разбивать межкомнатные двери. Поначалу хозяйке жилья было обещано, что деньги на ремонт или замену будут предоставлены.

Но 21-летний житель Карелии не стал возмещать ущерб в 8,6 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске.