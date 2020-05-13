890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске люди в спецодежде уничтожили частицы коронавируса на входе в БСМП (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске 17
13.05.2020 17:08
Вместо туристов на острове Кижи в Карелии поселились зайцы (ФОТО) 2
13.05.2020 12:18
Полиция разыскивает участника драки около ночного клуба в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
13.05.2020 15:00

Подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:18, 14 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
Загрузка...

В полицию обратился 35-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его припаркованный у дома автомобиль Niva кто-то повредил: разбил два стекла и поцарапал лакокрасочное покрытие. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Участковый выяснил, что у петрозаводчанина есть недоброжелатель. Недавно мужчина сильно поругался со своим подчиненным – именно он и был причастен к преступлению.

На металлическом пруте, оставленном возле машины, были обнаружены отпечатки пальцев ранее судимого 31-летнего подозреваемого.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее оставшийся без ночлега житель Карелии выместил агрессию на автомобиле друга.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-14 10:26:32
Вторая ходка ранее судимого должна быть последней. Уже надо создавать параллельную цивилизацию из ранее сидевших, а не врать как обычно, что все люди братья.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Аналитика

13.05.2020 13:45
Политкухня
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 2
Профильный комитет парламента Карелии высказался против отмены закона о роспуске городского совета Сортавалы.
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах 2
12.05.2020 14:55
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 8
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»