Подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске

В полицию обратился 35-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что его припаркованный у дома автомобиль Niva кто-то повредил: разбил два стекла и поцарапал лакокрасочное покрытие. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Участковый выяснил, что у петрозаводчанина есть недоброжелатель. Недавно мужчина сильно поругался со своим подчиненным – именно он и был причастен к преступлению.



На металлическом пруте, оставленном возле машины, были обнаружены отпечатки пальцев ранее судимого 31-летнего подозреваемого.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее оставшийся без ночлега житель Карелии выместил агрессию на автомобиле друга.