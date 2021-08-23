Несанкционированная торговля дарами леса бойко идет в центре Петрозаводска (ФОТО)

Незаконные торговцы по-прежнему ждут покупателей у здания бывшего центрального рынка на улице Антикайнена.

Несмотря на запреты администрации Петрозаводска, в самом центре города процветает уличная торговля. С самодельных прилавков на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена торгуют грибами и ягодами, овощами и цветами.

Фото незаконных торговых рядов в редакцию «Столицы на Онего» прислали горожане.

«Власти Петрозаводска никак не могут справиться с несанкционированной торговлей в городе», — констатируют петрозаводчане.

Ранее на Древлянке был обнаружен стихийный рынок. В мэрии сообщали, палатки, перекрывшие пешеходную дорожку, убрали.