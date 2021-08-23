Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Несанкционированная торговля дарами леса бойко идет в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
08:20, 24 Августа 2021
фото: Читатели "Столицы на Онего"

Новости партнеров

Незаконные торговцы по-прежнему ждут покупателей у здания бывшего центрального рынка на улице Антикайнена.

Несмотря на запреты администрации Петрозаводска, в самом центре города процветает уличная торговля. С самодельных прилавков на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена  торгуют грибами и ягодами, овощами и цветами.

Фото незаконных торговых рядов в редакцию «Столицы на Онего» прислали горожане.

«Власти Петрозаводска никак не могут справиться с несанкционированной торговлей в городе», — констатируют петрозаводчане.

Ранее на Древлянке был обнаружен стихийный рынок. В мэрии сообщали, палатки, перекрывшие пешеходную дорожку, убрали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-08-24 10:55:08
"Фото незаконных торговых рядов в редакцию «Столицы на Онего» прислали горожане."
Не перевелись стукачи! Ждут своего 37го...
Артурчик
2021-08-24 11:08:40
Leopol'd, зачем Вы так ? Не настучали , а сигнализировали .
Артурчик
2021-08-24 10:38:40
Один даже машет рукой мэру , может дружок какой .
Вася
2021-08-24 09:54:14
Где они все это собирают,вдоль дорог,на карьере,около помоек?Тута было с одним разговаривал,он малину собирал на Голиковке где то,у железной дороги,а потом у него покупали детям,Ха,ха.
Кеша
2021-08-24 09:46:15
Взять бы местной власти да и организовать людям места для торговли красивые и удобные . так нет будут шипеть , пыжиться , потом рейд с трудом с организуют и будут кричать о победе над горе-торгашами , всё как и обычно .
David.
2021-08-24 10:18:06
Кеша, Ну ты как с Марса, ей богу. Как только начнут "организовывать" так сразу торговать станет невозможным.
Вася
2021-08-24 09:27:10
Лагеря вообще творят чудеса
Вася
2021-08-24 09:19:23
Налогов не платят,сертификатов нет,ужас ужасный.
Саныч
2021-08-24 09:16:52
Вот и славно.
Kon
2021-08-24 09:10:30
Путин по 10 штук дает а они дарами леса спекулируют. Видимо с жиру. На мерседес чуток не хватает. Все отнять и уничтожить.
Самуил
2021-08-24 09:07:07
Жлобьё! Грибы-ягоды по осени у центрального рынка - это ж традиция! Чем тупо запрещать, лучше брали бы денюжку за разрешение.
Пётр Жаткин
2021-08-24 08:58:42
Правильно, правильно -- нужно оперативно сигнализировать о нарушениях действующего законодательства, чтоб снизить уровень преступности в городе. А то ведь грибной сезон очень скоротечен. Не успеешь схватить преступника за руку, как он уже распродаст дары природы и заляжет на дно до следующей осени.
Никита
2021-08-24 09:10:28
Пётр Жаткин, в НКВД не работали случаем ??
Пётр Жаткин
2021-08-24 10:41:57
Никита, не приняли в НКВД. Сказали, что репутация подмочена, как у бывшего царского жандарма.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Аналитика

23.08.2021 17:30
Обществоведение
Кто пустил форелеводов в Ватнаволок? 5
Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
17.08.2021 12:10
Жить по-советски 10
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»