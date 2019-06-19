Несанкционированную свалку обнаружили в центре Петрозаводска

Межведомственная проверка на территории Петрозаводска обнаружила несанкционированные свалки в разных частях города, в том числе – в центре карельской столицы.

Специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска совместно с представителями надзорных органов в области охраны окружающей среды обследовали территорию Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, проверка выявила места несанкционированного размещения отходов. В основном, это свалки в отдалённых районах в лесополосе, на территории Соломенного и Сулажгорского кирпичного завода, однако обнаружены также в центре города и на Зареке. По характеру мусора – это выброшенные шины, строительные и твёрдые крупногабаритные коммунальные отходы.

В городской администрации обещают утилизировать несанкционированные свалки в течение летне-осеннего периода и призывают петрозаводчан пользоваться контейнерными площадками.