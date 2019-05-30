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Новости. Общество
18:20, 30 Мая 2019
фото: © EPA/ANDY RAIIN

Несколько домов в Карелии перейдут на природный газ за 4,4 млн рублей

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На природный газ переведут 7 домов в Олонце, сообщили в Минфине Карелии.

По отдельному поручению главы республики в этом году 7 многоквартирных домов в Олонце будут переведены на природный газ. На эти цели в бюджете Карелии предусмотрено 4,4 млн рублей.

Идет перевод на природный газ домов №23 и 25 по ул. Ленина.

Кроме этих домов на природный газ будут переведены дома №10 и №18 по ул. К. Маркса, №32 по ул. Урицкого, № 7а по ул. Речная, №3 по ул. Свирских дивизий.

Работы планируется завершить до октября 2019 года.

 

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