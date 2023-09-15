Несколько электричек отменят из-за ремонта на севере Карелии

В октябре в Сегежском районе отменят несколько рейсов электропоездов.

По причине реконструкции станции Надвоицы 6, 9, 13, 16 октября отменят следующие пригородные поезда:



- поезд № 6638 Сегежа – Надвоицы. Отправляется в 13.00, прибывает 13.17. А также №6636, отправлением в 17.40, прибытием в 17.57.



- поезд №6637 Надвоицы – Сегежа. Отправляется в 14.22, прибывает в 14.39. А также электричка №6635, отправлением в 18.45 и прибытием в 19.02.